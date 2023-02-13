Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня

Фото: polisia.kz

Более 150 киберпреступлений раскрыли полицейские за три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В стране прошло оперативно-профилактическое мероприятие “Anti-fraud”. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере информационных технологий.

Так, за три дня раскрыто 156 преступлений. В том числе по статьям Уголовного кодекса “Неправомерный доступ к информации”, “Нарушение авторских и смежных прав”, “Распространение порнографии”, “Распространение специальных технических средств”.

Также раскрыто 13 краж с использованием ІТ-технологий. В их число входят кражи с банковского счёта. Также выявлено 283 мошенничеств в отношении интернет-пользователей – это оформление онлайн товарных и потребительных кредитов, размещение объявлении об оказании услуг по оформлению кредитов и другое.

К примеру, сотрудники полиции Жамбылской области задержали 20-летнего жителя Шымкента, подозреваемого в серии интернет-мошенничеств.

Как выяснилось, парень, открыв себе лже-аккаунт в Instagram, обещал потерпевшим рефинансирование кредитов в банке под низкими процентами, при этом отправлял им удостоверение личности чужого человека.

В настоящее время доказана причастность подозреваемого к совершению пяти интернет-мошенничеств.

Кроме того, во время операции изъято 154 нелицензионных диска и флешек, на которых выявлены контрафактные фильмы, музыка, а также нелицензионное программное обеспечение Windows. Помимо этого, полицейские изъяли три “шпионских жучка”.