Более 1,5 тысяч кульсаринцев получили компенсацию на восстановление жилья

Более полутора тысяч жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Всего договор на получение компенсации подписали 1719 человек, 1543 жителя уже получили компенсацию на свои счета", - сообщил заместитель акима Жылыойского Нурболат Сарманов.

850 жителей Кульсары получили компенсацию для приобретения или строительство нового жилья, 693 жителя на проведение ремонтно-восстановительных работ.

Также, в городе Кульсары продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел. В строительстве домов задействованы местные компании.