Более 15 тыс. обращений граждан остались без внимания в компаниях квазигоссектора в Казахстане

Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры провёл проверку в субъектах квазигосударственного сектора в сферах предоставления услуг электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения, а также в АО "Социально-предпринимательская корпорация" и выявил, что не все обращения граждан регистрировали и рассматривали, передаёт BaigeNews.kz.

"Выявлено более 15 тысяч фактов не регистрации обращений, порядка 500 фактов искажения вида обращений, не проведения процедуры заслушивания - 112, необоснованного продления сроков обращений - 78, нарушения сроков рассмотрения обращений - 50, а также 40 фактов их несвоевременного перенаправления и другие недостатки", - сообщили в ведомстве.

Комитетом и его территориальными органами внесено 22 представления об устранении нарушений законности, возбуждено 25 административных и 12 дисциплинарных производств.

К дисциплинарной ответственности привлекли 136 сотрудников, к административной - 25 человек.