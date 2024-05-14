Более 140 человек эвакуировали из села Талдыколь в Атырауской области

В Бейбарысском сельском округе продолжается заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

На сегодня эвакуировано 146 местных жителей. Из них: 91 ребенок, 5 студентов, 55 пожилых людей, 3 беременных женщины и 4 людей с инвалидностью.

"Все они размещены в пункте эвакуации Высшего колледжа APEC", —сообщили в акимате Махамбетского района.

Эвакуация сельчан продолжается.

Напомним, что 13 мая Оперативный штаб по ЧС Махамбетского района принял решение об эвакуации жителей села Талдыколь в связи с угрозой подтопления въездной дороги.