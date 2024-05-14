Более 140 человек эвакуировали из села Талдыколь в Атырауской области
Сегодня, 10:55
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Сегодня, 10:55Сегодня, 10:55
102Фото: gov.kz
В Бейбарысском сельском округе продолжается заблаговременная эвакуация жителей села Талдыколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.
На сегодня эвакуировано 146 местных жителей. Из них: 91 ребенок, 5 студентов, 55 пожилых людей, 3 беременных женщины и 4 людей с инвалидностью.
"Все они размещены в пункте эвакуации Высшего колледжа APEC", —сообщили в акимате Махамбетского района.
Эвакуация сельчан продолжается.
Напомним, что 13 мая Оперативный штаб по ЧС Махамбетского района принял решение об эвакуации жителей села Талдыколь в связи с угрозой подтопления въездной дороги.
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