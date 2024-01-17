Более 14 млн поездок совершили алматинцы на кикшеринговых самокатах

В Алматы работает 17 тыс. кикшеринговых (сервисы совместного использования) самокатов. В прошлом году на них совершено более 14 млн поездок, что в два раза больше аналогичного показателя 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Также, в Алматы, по информации управления городской мобильности, в автоматизированной системе велопроката АlmatyBike зарегистрировано порядка 800 единиц велосипедов. Число активных пользователей велопроката составило более 1,8 тыс. человек. Они совершили за год более 336 тыс. поездок.

В этом году будут разработаны проекты велодорожек для порядка 20 км улиц. В настоящее время акимат ведет актуализацию схемы размещения велоинфраструктуры согласно Комплексной транспортной схеме Алматы (КТС). Протяженность велополос и сроки реализации проектов будут уточнены после подготовки ТЭО, ПСД и получения положительного заключения экспертизы на конкретный проект в установленном законодательством порядке.

Всего в мегаполисе обустроено почти 92 км велоинфраструктуры. Протяженность велополос составляет 25 км, велодорожек - почти 67 км.