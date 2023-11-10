Более 1300 казахстанцев еженедельно заражаются корью

Больше 1300 случаев заражения корью регистрируют в Казахстане каждую неделю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Манар Смагул призвывает вакцинировать детей от кори. По её словам, это единственный способ обезопасить их, так как определённого лечения от этой болезни нет.

Сообщается, что за последние несколько дней прививку от инфекции получили более восьми тысяч детей.

Отмечается, что прививку могут получить те, кто не имеюделал её ранее, или те дети, что находились в контакте с сзаражёнными взрослыми.

По информации Национального центра общественного здравоохранения, в Казахстане корью уже заразились больше 13 тысяч человек. Из них 11 тысяч – дети.