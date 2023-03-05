Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из населенных пунктов Западно-Казахстанской области

В ЗКО более 8 000 человек проводят активные противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

В Западно-Казахстанской области проводится масштабное мероприятие по предупреждению паводков.

В ходе проведенного мероприятия, по улицам проходит вырубка льда, вывозится скопившийся снег с улиц и придворовых территорий. Кроме того, создаются условия для движения талой воды каналам.

"В масштабах акции в настоящее время на территории области очищено 74,2 км арычной системы и 27,5 км каналов, вывезено 13200 м3 снега, скошено камыша на площади 1275 м2, в ходе ледобурных работ выполнено 1340 выемок.

Всего в работах в течение всего месячника будет задействовано более 300 единиц техники и более 8 тысяч человек - подразделения МЧС по ЗКО, местные исполнительные органы, коммунальные службы, подразделение Национальной гвардии в/ч 5517, волонтеры, местные жители", - говорится в сообщении ДЧС ЗКО.