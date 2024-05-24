Более 13 тысяч автомобилей произвёл казахстанский автопром за месяц

В апреле силами казахстанских предприятий было выпущено 13 873 единиц различной колесной техники, большую часть из которых составляют легковые автомобили. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казахстанский автомобильный союз".

Отмечается, что прирост в производстве легковых авто составил 10,5 процентов к апрелю 2023 года,

"Объемы выпуска превзошли результаты января-апреля 2023 года на 4,9 процентов. Основной объем приходится на легковые автомобили – 43 622 ед. (+7,8 процентов). Грузовых автомобилей выпущено 2 087 ед. (-36 процентов), 740 автобусов (+22,7 процентов). Кроме того, произведено 279 ед. прицепов и полуприцепов и 166 единиц прочей спецтехники", - говорится в сообщении.

По словам, президента "Қазақстанның Автокөлік Одағы" Анар Макашевой, автопром продолжает активно инвестировать в Казахстане, и это положительно сказывается на результатах. Один из вызовов на 2024 год для предприятий — это увеличение количества рабочих мест.

"Уже сейчас все предприятия прорабатывают программы обучения с колледжами и университетами для подготовки квалифицированных кадров для автомобилестроения. В настоящее время в стране продолжается строительство двух новых заводов в Алматы (мультибрендовый завод Chery, GWM и Changan) и Костанае (Kia), а также ряда предприятий по производству автокомпонентов. В результате реализации проектов планируется создать дополнительно 7,3 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций по реализуемым проектам составляет более 760 млрд тенге", - сказала Анар Макашева.

В пятерке самых популярных производимых брендов за январь-апрель 2024 года вошли: Hyundai, Chevrolet, Kia, Jac и Jetour. В разрезе моделей больше всего произведено: Chevrolet Cobalt, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Jetour X70 и Jac J7.