Более 1200 единиц спецтехники вышли на уборку снега в Астане

Коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме, очищая улицы города от снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Более 1200 единиц спецтехники и порядка 400 дорожных рабочих вышли очищать улицы от снега в ночную смену.

"В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д. За день 6 января в Астане вывезено свыше 50 тысяч кубометров снега, что составляет 3131 грузовых рейсов.С начала зимнего периода в столице было вывезено свыше 1 400 000 кубометров снега, что составляет порядка 100 тысяч рейсов большегрузов", — сообщили в акимате.