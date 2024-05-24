Более 120 млн тенге выплатили кульсаринцам за погибший скот

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства полностью обработал 101 заявление жителей, на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства "Карагай" Айтуар Мырзагалиев, расположенного в Косшагылском сельском округе, во время паводка у него утонули две лошади. С заявлением он обратился в отдел предпринимательства и сельского хозяйства.

"К нам приехала оценочная комиссия, изучила все документы. Через некоторое время нам сообщили результаты оценки ущерба. Мы дали согласие и получили денежные средства на счет", - рассказал Айтуар Мырзагалиев.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Жылыойского района Нуртаса Куатбаева, сегодня на счета перечислено в общей сложности 123,8 млн тенге.

"Прием заявлений продолжается, в течение 15 рабочих дней специальная комиссия рассмотрит все документы, если все будет в порядке, сумма ущерба будет перечислена на личные счет пострадавшего, по ранее принятым заявлениям ущерб возмещен полностью", - рассказал Нуртас Куатбаев.

Напомним, что при паводках в Кульсары пострадало 876 голов мелкого и крупного рогатого скота. В том числе: ⁠93 головы крупного рогатого скота, ⁠697 голов мелкого рогатого скота, ⁠55 голов лошадей, 31 голова верблюда, 532 птицы, на сегодня все заявления оплачены полностью.