Более 12 тысяч казахстанских семей получили господдержку после паводков

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 21 658 заявок.

По состоянию на 26 апреля этого года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 12 642 семьи на сумму более 4,5 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 211,5 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследован 3871 жилой дом, по 2230 объектам проведена оценка.

Более 645 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 468 домах.

Кроме того, 49 семей получили дома и квартиры взамен разрушенного жилья в Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях.

К слову, работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.