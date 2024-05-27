Более 1100 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья после паводка

Более 1 100 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья. В ходе подомового обхода мобильными группами выданы результаты оценки и технического обследования 2 583 домов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

На сегодня договор на получение компенсаций подписали 1 594 жителей Кульсары, из них выплаты получили 1 165 человек, среди них 722 жителя получили выплаты на покупку жилья и 443 - на ремонтно-восстановительные работы.

Как рассказал житель Кульсары Сегиз Бердикулов, к нему приехали члены мобильной группы и вручили оценочный лист. Сумма, указанная в нём после заключения экспертов, полностью удовлетворяет хозяина дома.

"После получения результатов оценки экспертов моего имущества я намерен заключить соглашение с акиматом Жылыойского районе о выплате мне денежной компенсации", - рассказал Сегиз Берликулов.

По словам жителя поселка Вахтовый Кожантая Дауитова, сегодня он получил результаты работы оценочной комиссии. Сумма ущерба подтопленного имущества, указанная в оценочном листе, его устраивает.

"Благодарю специалистов, что произвели справедливую оценку моего имущества. Думаю, что на эти средства смогу полностью восстановить своё жильё", - рассказал Кожантай Дауитов.

В городе начали пересмотр результатов технического обследования. Он будет осуществляться специалистами на основе ранее поданных заявлений жителей с учётом их замечаний.