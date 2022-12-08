Более 11 тысяч человек автоматически стали получателями государственных пособий

Фото: ortcom.kz

С начала года 11 тысяч казахстанцев воспользовались госуслугами по Цифровой карте семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Министертства труда и социальной защиты населения.

Благодаря внедрению в пилотном режиме информационной системы "Цифровая карта семьи", с первого сентября 51 000 человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались 11,7 тысячи человек.

"В настоящее время ЦКС даёт казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить девять видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребёнка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа"; адресную социальную помощь", - отмечается в сообщении.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством ЦКС назначены уже 11,7 тысячи граждан.

Как сообщалось ранее, Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 миллиона граждан Казахстана, или 6,3 миллиона семей.

Этапы реализации проекта:

с первого сентября предоставлена возможность получения услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат;

с первого января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

с первого января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. По всем вопросам можно обратиться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.