Более 1000 человек утонули за последние три года в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

За последние три года в Казахстане утонули 1 103 человека, из них 321 — дети. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, несмотря на то, что количество утонувших в прошлом году уменьшилось на 43 процента, в целом, ситуация далека от идеала.

"С начала года на водоёмах страны спасено 69 человек, из них 15 детей, с начала купального сезона - 11 человек, из них два ребёнка. При этом, уже утонуло 45 человек, из них 14 несовершеннолетних. Наибольшее количество утонувших приходится на Актюбинской (пять человек, из них пятеро детей), Абайской (пять человек, из них двое детей), Костанайскую (пять человек) области", — уточнил Ильин.

Основными причинами гибели людей на водоёмах министр назвал купание на необорудованных местах, оставление детей без присмотра взрослых, купание в состоянии алкогольного опьянения и недооценку собственных сил.

Глава МЧС также обратил внимание на организацию мест для купаний. Так, по стране определены 487 разрешённых мест для купания, из них 149 коммунальных, 338 частных пляжа. При этом, в областях Абай, Жетысу и Улытау до сих пор не утверждены перечни разрешённых мест, а постановления акиматов Алматинской и Карагандинской областей требуют переработки.

Для обеспечения безопасности граждан 307 пляжей из 487 обеспечены спасательными постами с необходимым спасательным оборудованием и снаряжением. Остальные 180 разрешённых мест не обеспечены медицинскими пунктами и участками для купания детей.

"Например, в Карагандинской области 63 места из имеющихся 75-ти, в Мангистауской 34 из 38, в Павлодарской 25 из 42-х и в Костанайской 12 из 25. Создание и оборудование мест для купания — это одно из основных требований безопасности. В этой связи, для безопасного прохождения купального периода, местным исполнительным органам необходимо увеличить количество официальных и оборудованных мест для купания как минимум на 15-20 процентов (около 100 пляжей)", — сказал министр.

Сейчас МЧС совместно с министерством экологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос по актуализации Интерактивной карты с внесением в неё разрешённых и запрещённых для купания мест. Особое внимание спасатели уделяют гибели детей в каналах и арыках.

"С начала года в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших играя на берегу оросительных систем (каналы "Арыс – Туркестан", "Алтынбеков", "Газалкент", "Ошакты" и арыки "Тасарык", "Р11-С"). На данный момент в Туркестанской области ведётся монтаж лестничных подъёмов и тросов в каналах, которые позволят ухватиться и выбраться на берег. Необходимо ускорить установку данных приспособлений, остальным регионам, имеющим обширные дренажно–ирригационные системы, последовать примеру", — сообщил Ильин.

Для обеспечения безопасности людей на воде сотрудники МЧС совместно с департаментами полиции и акиматами проводят комплекс организационных и практических мероприятий. Совместно с госорганами и акиматами уже проведено более 45-ти тысяч рейдов, в которых задействовано более ста тысяч человек, к административной ответственности привлечены 480 нарушителей.

По данным МЧС, выполнение следующего комплекса мероприятий местными исполнительными органами позволит уменьшить количество ЧС на водоёмах: