Более 100 участников съезда скаутов попали в больницы в Южной Корее

В провинции Чолла-Пукто Республики Корея более 100 человек госпитализировали из-за жары после участия в церемонии открытия съезда скаутов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap.

Съезд скаутов собрал около 43 000 молодых скаутов из 158 стран мира. Из-за жары более 100 участников госпитализировали с симптомами теплового удара. Сообщается, что несколько человек потеряли сознание и при падении получили травмы ног. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничего не угрожает.

Консулы стран-участниц съезда скаутов выразили обеспокоенность по поводу произошедшего, однако ни одна страна не отказалась от участия в мероприятии.