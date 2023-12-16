Более 100 тысяч тонн мусора вывезли со стихийных свалок в Астане

С начала года с территории пяти районов столицы силами коммунальных служб города вывезено более 100 тысяч тонн мусора, который скопился на стихийных свалках, передаёт BaigeNews.kz.

В столичном управлении охраны окружающей среды и природопользования сообщили, что в текущем году геопорталом "Ғарыш Сапары" в Астане выявлено 338 точек несанкционированных свалок. На сегодняшний день за счёт средств местного бюджета ликвидировано 221 из них.

В ведомстве отметили, что 90% состава несанкционированной свалки - это строительные отходы. Как правило, застройщики за символичную плату обращаются к частным извозчикам. Существуют даже специальные ватсап-чаты и объявления на сайте Olx. Между тем, в столице функционируют два законных полигона строительных отходов.

"Застройщики обязаны заключать договоры с мусороперерабатывающим полигоном, однако в большинстве случаев они заключаются лишь формально. Ликвидировать строительный мусор по закону обходится намного дороже и хлопотнее", — отмечает руководитель отдела твёрдобытовых отходов и очистки водной глади столицы Айдар Рашид.

Вместе с тем, как отметил Айдар Рашид, имеются нарушения и в сфере медицины. Ежегодно в городе образуется около 600 тонн опасных медицинских отходов класса "Б", "В" и "Г". Деятельность специализированных предприятий регламентируется национальными стандартами. Операции с опасными отходами требуют получения лицензии. Утилизация осуществляется только путём сжигания.

По информации Фонда медицинского страхования, в городе работают 314 медорганизаций. Из которых 33 подведомственны акимату. В столице функционирует единственная организация ТОО "KazEcoTech", которая в соответствии со всеми необходимым требованиями проводит обработку и удаление опасных отходов.

"С данным товариществом работают всего лишь семь подведомственных организаций из 33. Местной полицейской службой привлечено 15 504 правонарушителей на сумму 52,7 миллиона тенге. Департаментом экологии привлечено семь нарушителей на сумму 1,3 миллиона тенге. Небольшое количество штрафов объясняется мораторием на проведение проверок", — пояснил Айдар Рашид.

Он добавил, что ежедневно проводится мониторинг нарушителей через камеры Sergek. Интеллектуальная система отслеживает места выброса и определяет государственный номер машины. На сегодняшний день функционируют около 10 тысяч видеокамер. Работа по их установке продолжается.

Кроме того, начата работа по интеграции баз данных полиции, комитета национальной безопасности, Sergek, ikomek для определения места погрузки и маршрута нарушителя.