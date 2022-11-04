Более 100 тысяч тонн бензина АИ-95 пытались незаконно вывезти из Казахстана

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В Казахстане выявили компанию, которая занималась нелегальным вывозом бензина АИ-95, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовомоу мониторингу. В ведомстве сообщили, что из Павлодарской области вывезли три цистерны с топливом, передает BaigeNews.kz

"Сотрудниками Департамента АФМ по Павлодарской области выявлен факт незаконного вывоза из страны 3 вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом "топливной присадки" в объеме 165 тонн, стоимостью 54 миллиона тенге. Кроме того, 5 вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн, стоимостью 89 миллионов тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией. В целом, данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тысяч тонн топлива на сумму 90 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся, отметили в АФМ. Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскано в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 миллиона тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным и приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно.