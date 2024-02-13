Более 100 тысяч сигналов о бытовом насилии поступило в полицию Казахстана в 2023 году
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В Казахстане в 2023 году в полицию поступило и было зарегистрировано более 100 тысяч заявлений и сообщений о бытовом насилии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметили в полиции, около 15 тысяч из них было выявлено самими сотрудниками органов внутренних дел.
"По всем зарегистрированным фактам виновные лица были привлечены к предусмотренной законом ответственности. Каждый семейный дебошир должен знать, что за совершение насилия законом предусмотрена ответственность. А это от пяти суток ареста до пожизненного лишения свободы", - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК.
В прошлом году более 79 тысяч правонарушителей были привлечены к административной ответственности и порядка тысячи граждан привлечены к уголовной ответственности.
Ренат Зулхаиров отметил, что в рамках нового законодательства в два раза увеличилось количество привлечённых к административному аресту.
Напомним, в прошлом году ужесточена ответственность за бытовое насилие. Административное производство теперь возбуждается по факту. Осуществлён переход с заявительного характера на выявительный.
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