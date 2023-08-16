Более 100 тысяч семей получили АСП с начала года

На 1 августа 2023 года адресная социальная помощь назначена 538,9 тыс. человек из 102,7 тыс. семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Казахстана.

АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.

"С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге). На 1 августа т.г. дополнительная выплата назначена 166,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).