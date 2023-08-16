Более 100 тысяч семей получили АСП с начала года
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На 1 августа 2023 года адресная социальная помощь назначена 538,9 тыс. человек из 102,7 тыс. семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Казахстана.
АСП назначается гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
В текущем году на эти цели из бюджета выделено 65 млрд тенге.
"С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5 175 тенге). На 1 августа т.г. дополнительная выплата назначена 166,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz).
Самое читаемое
- Блогер из Атырау показала в Инстаграм реальную жизнь в Африке
- Дисциплина как в армии: хореограф из Петропавловска создает танцевальную "империю"
- Шоу с самолётом устроили поклонники Димаша в Лос-Анджелесе
- Забрали сына после родов: гражданка Узбекистана о том как попала в сексуальное рабство в Казахстане
- Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения изменили в Казахстане