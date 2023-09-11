Более 100 тысяч казахстанских семей вышли из состояния бедности

Порядка 100,4 тысяч семей, получавших адресную социальную помощь в 2022 году, вышли из состояния бедности в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения РК.

По данным минтруда, в 2022 году из 141,5 тысяч семей, получивших адресную социальную помощь, 100,4 тысяч семей, успешно воспользовавшихся предоставленной возможностью для нормализации своей жизни, вышли из состояния бедности.

Одной из таких стала семья Акниет Алтынбай из Кызылжарского района Северо-Казахстанской области, переехавшая из южного региона. Супруги решили заняться животноводством, для этих целей взяли микрокредит.

"У нас четверо несовершеннолетних детей, мы являлись получателями АСП. Пока супруг развивал животноводство я, находясь в декретном отпуске, занялась изготовлением домашней выпечки и кондитерских изделий, принимала заказы на выпечку на семейные торжества и праздники. Позже я устроилась на работу в среднюю школу в качестве социального педагога. В результате моя семья вышла из числа получателей АСП", – рассказала Акниет Алтынбай.

В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 65,9% или 355,2 тыс. человек, 14,9% или 80,1 тыс. человек – работающие граждане; 13% или 70 тыс. человек – лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми, лицами с инвалидностью; оставшиеся 6,2% приходятся на другие категории граждан.