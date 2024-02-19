Более 100 предпринимателей нелегально продавали алкоголь в Алматинской области

Прокуратурой Алматинской области выявлены 117 недобросовестных предпринимателей, которые реализовывали алкогольную продукцию без разрешительных документов и уклонялись от уплаты налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

По информации ведомства, свыше 9 тыс. бутылок различной алкогольной продукции были изъяты и уничтожены.

"Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст.463 КоАП (занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что лицензию на продажу алкоголя можно получить в электронном формате через портал "eGov".