Более 100 предпринимателей нелегально продавали алкоголь в Алматинской области
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Прокуратурой Алматинской области выявлены 117 недобросовестных предпринимателей, которые реализовывали алкогольную продукцию без разрешительных документов и уклонялись от уплаты налогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.
По информации ведомства, свыше 9 тыс. бутылок различной алкогольной продукции были изъяты и уничтожены.
"Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст.463 КоАП (занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что лицензию на продажу алкоголя можно получить в электронном формате через портал "eGov".
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