Более 100 подозреваемых в тяжких преступлениях вернул Казахстан из-за границы

Более 100 подозреваемых в убийствах, изнасилованиях, создании финансовых пирамид, организованных преступных групп возвращены в Казахстан из иностранных юрисдикций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

На заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью было отмечено также, что несмотря на отсутствие договоров о выдаче удалось экстрадировать семь разыскиваемых, в том числе из Германии, Камеруна, Польши и Швеции.

В настоящее время ведётся работа по экстрадиции разыскиваемых из Аргентины, Бразилии, Германии, Грузии, Испании, ОАЭ, Польши, России, Сербии, Турции, Украины, Франции и Чехии.

На заседании отметили также важность широкого внедрения в розыскную работу применяемых цифровых технологий и максимальной интеграции информационных систем госучреждений и негосударственных организаций. Они должны вовремя сигнализировать органам расследования о получении скрывшимися лицами государственных, банковских, медицинских, транспортных услуг.

По итогам обсуждения выработан комплекс мер методологического и нормативного характера, направленных на повышение эффективности розыскных мероприятий, в том числе по линии Национального бюро "Интерпол".