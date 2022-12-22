Более 100 нарушений выявили на ТЭЦ в Риддере

Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com

Масштабные проверки идут на ТЭЦ в Казахстане. Подробности сообщили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы планируем проводить проверки, но не по всем ТЭЦ, учитывая, что сейчас отопительный период. Понимаем, что можем помешать нормальной работе станций. Поэтому организуем их там, где ситуация, так скажем, аховая, где требуется вмешательство органов прокуратуры, уполномоченных органов, чтобы не повторились случаи, как в Экибастузе", - сообщил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев.

Он уточнил, что проверки уже идут в Экибастузе и Риддере.

"По Риддеру проверки продолжаются, масса нарушений выявлены по линии ЧС, промышленной безопасности и другим требованиям. Также проверка назначается по соблюдению инвестиционных тарифов, куда тратились инвестсуммы, весь тариф, уходил ли он по своему назначению или на иные цели", - уточнил спикер.

Начальник Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов дополнил, что по промышленной безопасности выявлено более 70 нарушений, пожарной безопасности - более 40. И это предварительные итоги.

"Идёт проверка тарифообразования, выполнения инвестпрограмм, модернизации, технической оснащённости, выполнения обязанностей должностных лиц", - сказал он.

Нурпеисов сообщил, что прокуроры выбрали для проверки11 ТЭЦ из попавших "в красную зону", те, где изношенность оборудования составляет более 70 процентов.