Более 100 млн тенге за месяц заработала жительница Усть-Каменогорска и угодила за решётку

В суде №2 Усть-Каменогорска рассмотрели уголовное дело в отношении жительницы города, обвинённой в мошенничестве. В дни, когда в стране был дефицит сахара, она воспользовалась ситуацией и обманула почти 290 человек, передаёт BaigeNews.kz.

"С июня по июль 2022 года гражданка К., воспользовавшись временными перебоями поставки сахара, не имея продукции и реальной возможности её приобретения, выставила в статусе своего абонентского номера в мессенджере WhatsApp объявления о реализации сахара по цене ниже рыночной - по 480 тенге за килограмм, с условием 100-процентной предоплаты. Таким образом похитила денежные средства 289 жителей Усть-Каменогорска. Ущерб потерпевшим составил более 102 миллионов тенге", - сообщили в суде.

Вина подсудимой подтверждена показаниями потерпевших, свидетелей, банковскими выписками, вещественными доказательствами.

Преступление относится к тяжким и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

Учитывая мнение потерпевших, отсутствие возмещения ущерба, суд признал К. виновной и назначил ей пять лет лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба удовлетворены.

Приговор ещё не вступил в законную силу.