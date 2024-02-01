Более 100 квартирных воров задержали в Казахстане за месяц

В Казахстане с начала 2024 года полицейские задержали более 100 квартирных воров, в том числе 10 преступных групп и семь воров-гастролёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, 18 января в Астане задержана преступная группа квартирных воров-гастролёров, которые, подобрав ключи от квартиры, совершили кражу золотых изделий и денег на общую сумму 101 миллион тенге. В ходе обыска у подозреваемых изъяты отмычки для вскрытия замков дверей и похищенные золотые изделия. Они взяты под стражу.

25 января в Алматы задержали четырёх квартирных воров-гастролёров, которые совершили пять квартирных краж путём отжима пластиковых окон. Общий ущерб составил свыше 17 миллионов тенге. Трое подозреваемых арестованы.