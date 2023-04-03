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Сегодня, 19:27
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Более 100 килограммов рогов сайги изъяли у жителя Кызылординской области
В Комитете национальной безопасности сообщили о задержании сбытчиков дериватов, передаёт BaigeNews.kz.
"27 марта ДКНБ по Кызылординской области во взаимодействии с прокуратурой при сбыте дериватов сайги в крупных объёмах задержан житель Аральского района. Всего изъято более 100 килограммов сайгачьих рогов", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животными или их дериватами, с причинением особо крупного ущерба".
Организатор преступления взят под стражу.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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