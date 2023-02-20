Более 100 казахстанцев оказались в зоне бедствия в Турции

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Более 109 казахстанцев оказались в зоне бедствия в Турции. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"С момента сильнейшего землетрясения в Турции из загранучреждений поступило более 1,2 тысячи обращений от наших граждан. В результате проведённой работы определено местоположение более чем 190 наших соотечественников, оказавшихся в зоне бедствия. Учитывая разрушенную инфраструктуру, аварийное состояние либо полное разрушение жилищ, при содействии наших дипломатов организованы автобусы для перемещения наших соотечественников в безопасные места в городах Анкара и Стамбул, обеспечено питание и проживание. Некоторым гражданам, не имевшим средств, оказано содействие в приобретении авиабилетов до Казахстана. 78 соотечественников в районах бедствия, изъявивших желание вернуться на родину, были доставлены гуманитарными воздушными судами в города Алматы и Астана. Этими же бортами в Казахстан были доставлены 24 гражданина Кыргызстана и пять граждан Турции, которые являются членами семей, вернувшихся на родину казахстанцев", - сообщил он на брифинге ведомства.

При содействии министерства и местных акиматов для них был обеспечен транспорт. Нуждающиеся в жилье граждане были размещены в гостиницах Алматы и Астаны.