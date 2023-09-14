Более 100 единиц новой техники выйдет на уборку улиц Алматы этой зимой

В новом сезоне на уборку города выйдет новая техника, в том числе впервые в Казахстане – электрокары. Для ГКП "Алматы тазалық" из городского бюджета дополнительно планируется закупка 101 единицы спецтехники, 29 из которых уже поставлено. Применение новых машин позволит полностью отказаться от небезопасного ручного труда вдоль магистральных и улиц городского значения, передает BaigeNews.kz.

Это 17 подметально-вакуумных уборочных машин, 10 самосвалов, 12 тротуаро-уборочных машин, 9 мусоровозов, 5 мини-тракторов, 37 комбинированных уборочных машин, 10 фрез и 1 манипулятор. Вся приобретаемая техника является универсальной и будет использована как в зимний, так и в летний периоды.

Кроме того, впервые в Казахстане на службу коммунальщиков поступят электрические коммунальные машины. Это 18 многофункциональных тротуаро-уборочных машин на электротяге (6 из них уже поставлено). Закуп запланирован до конца года в рамках реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года.

Закупаемые машины отличаются экологичностью. К примеру, Dulevo 6000 CNG - единственная в мире уборочная техника с механическим всасыванием, таким образом исключает выбросы пыли в отличие от механической уборки, без ущерба для производительности подметания.

PONY Р-4, Р-3 в летнее время используется для уборки или мытья тротуаров или участков, прилегающих к зданиям, покоса травы на закраинах и обочинах дороги, полива клумб, а в зимнее время можно использовать для уборки снега и распределения реагентов на тротуарах, стоянках для машин и узких аллеях. Тем самым эти машины повышают производительность и сократят время уборки в несколько раз.

На сегодня подрядные организации районных акиматов Алматы приступили к подготовке к зимней уборке улиц. Межсезонные работы завершило Государственное коммунальное предприятие "Алматы Тазалык", завершение подготовительных работ частных подрядных организаций ожидается до конца сентября. В октябре пройдет переоборудование всесезонной техники к зиме.

В зимний период к работам будет привлечено 818 ед. техники (из них "Алматы Тазалық" - 619 ед.) и 1240 дорожных рабочих ("Алматы Тазалық" - 724 чел.). На случай обильных снегопадов со строительных организаций будет привлечено до 150 самосвалов и погрузчиков и до 1 тыс. рабочих.

Подрядными организациями в рамках подготовки к зимнему периоду заготовлены необходимые объемы средств для борьбы с гололедом.

Также специалисты расписали технологию уборки города в зимний период, который позволит понять нюансы работы коммунальных служб.

- По зимней уборке улиц, обработка проезжей части дорог противогололедными материалами (ПГМ) осуществляется с выдержкой 20-40 минут после начала снегопада, при образовании слоя снега, достаточного для закрепления ПГМ.

- Посыпка производится в течение 3 часов. После образования рыхлой снежной массы, не прилипающей к асфальту, производится сгребание и подметание снега колоннами машин в течение 3-5 часов. В связи с этим горожанам необходимо понимать, что припаркованные машины на обочинах при снегопаде затрудняют работу по очистке и вывозу снега, замедляют темп уборки снега с дорог, ухудшая дорожное движение всего города.

- Посыпка противогололедных материалов производится после каждых 5 см свежевыпавшего снега, после чего опять производится сгребание снега. В случае несоблюдения данной технологии на дорогах образуется наледь.

- После этого производится формирование снежных валов. Далее производится вывоз снега, зачистка прибордюрной части после его удаления, скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.

Работы по вывозу снега с основных улиц осуществляются в течение 3-5 суток в зависимости от объема выпавшего снега.