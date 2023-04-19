Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий

Более 10 тысяч специалистов будут ежегодно готовить в казахстанских колледжах по целевому заказу предприятий. Об этом стало известно на совместном совещании Минпросвещения с представителями заинтересованных госорганов, отраслевых ассоциаций, руководителями предприятий строительной отрасли, местными исполнительными органами и руководителями организаций технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.

По словам вице-министра Едиля Оспана, подготовка кадров для строительной отрасли ведётся в 224 колледжах страны. В них обучается порядка 22 тысяч человек, из них 88 процентов – по государственному образовательному заказу.

"Ежегодно на строительные специальности поступают около восьми тысяч человек, трудоустраиваются 60-65 процентов выпускников. Сегодня мы предоставляем колледжам академическую самостоятельность, которая даёт возможность совместно с работодателями разрабатывать образовательные программы на основе профстандартов и требований рынка. Также начата целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. Всего в 2022 году по заявкам предприятий принято 7 727 человек, из них 2 250 - по строительным специальностям. В целом объём целевой подготовки кадров будет ежегодно увеличиваться до 10 тысяч абитуриентов", - отметил вице-министр.

В обсуждении приняли участие представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения, Центра развития трудовых ресурсов, НПП "Атамекен", отраслевых ассоциаций и работодатели.

На совещании были подняты вопросы условий труда, повышения охвата студентов дуальным обучением и меры поддержки молодых специалистов.