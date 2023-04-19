- Упавшего с четвертого этажа мальчика спасли медики Балхаша 23:15 58
- Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий 22:44 138
- Опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана 22:13 290
- Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 21:51 229
- Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане 21:31 287
- Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане 20:48 277
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 20:21 294
- Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров 20:06 377
- За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов 20:00 313
- Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая 19:44 342
- Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области 19:30 396
- Арестовать акима Павлодарской области требует адвокат. Что ответили в акимате 19:07 945
- Казахстанцы в приграничных регионах попадают под внешнее информационное влияние - сенатор 18:48 341
- Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле 18:34 345
- Курс доллара значительно вырос в Казахстане 18:12 425
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 17:49 434
- Уникальная операция в Алматы: мальчику пришили оторванный палец 17:33 438
- Самыми посещаемыми объектами культуры в Казахстане стали библиотеки 17:14 342
- Жаловаться на соседей, использующих баллонный газ, призвали в Караганде 16:57 400
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 16:33 484
- Контролировать точность раздачи топлива на АЗС будут в Казахстане 16:12 424
- Более 1700 камней достали из желчного пузыря женщины в Алматы 15:57 504
- На полгода запретят вывозить лесоматериалы из Казахстана 15:46 423
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 15:30 1533
- Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО 15:26 514
- Строительный кран упал в Астане 15:23 387
- В горах Алматы выставили блокпосты 15:14 530
- Мы плодим бродячих животных — министр экологии о замечании президента 15:03 571
- Это лучше всех условий труда в Казахстане — Саткалиев о требованиях рабочих из Жанаозена 13:52 520
- Казахстанцы больше тратят на еду, чем на услуги — статистика 13:45 605
- Закрепить прокурорский надзор за инвестпроектами предложил Токаев 13:38 451
- В хищении 2 млрд тенге подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана 13:24 690
- Президент поручил решить проблему бродячих собак 13:18 470
- В Казахстане появится комплексная программа ГЧП в соцсфере 12:58 598
- Рабочие места в обмен на налоги: бизнесу в Казахстане могут снизить нагрузку 12:50 455
- Площади орошаемых земель за счёт Иртыша растут в Павлодарской области 12:35 484
- Повторение недопустимо — президент прокомментировал ситуацию на Экибастузской ТЭЦ 12:32 490
- В Казахстане расширят кредитование инфраструктурных инвестпроектов 12:17 488
- В Астане продолжают бороться с последствиями аномального снегопада 12:16 434
- Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись — глава государства 12:07 835
- Мы либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры — президент 12:01 516
- В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев 11:52 540
- Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране 11:50 523
- Наша страна застряла в "ловушке среднего дохода" — президент 11:37 604
- Почти 300 тысяч мест не хватает в школах Казахстана — Кульгинов 11:26 556
- Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком 11:13 602
- Токаев высказался по ситуации с нефтяниками Жанаозена 11:08 657
- До 2029 года в Казахстане планируют построить 111 млн квадратных метров жилья 10:51 490
- В Казахстане решили существенно нарастить производство ГСМ 10:44 467
- Инфляция в Казахстане замедлилась до 18,1% 10:33 462
- Рост экономики Казахстана ускорился — Алихан Смаилов 10:31 673
- В этом году количество проверок бизнеса значительно сократится — Смаилов 10:24 455
- Стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновлённом рейтинге UFC 10:18 678
- Президент открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны 10:08 642
- В Талдыкоргане две женщины попались на краже в обувном магазине 10:05 496
- Более 20 тысяч нарушений в работе налоговиков выявили прокуроры 09:54 530
- Более 250 тысяч тонн удобрений получат казахстанские фермеры для посевной 09:39 489
- За сутки коронавирусом заразился 61 казахстанец 09:05 566
- Трассу из Караганды в Алматы закрыли из-за непогоды 08:56 526
- Скелет самого известного динозавра продали на аукционе за 5,3 млн долларов 08:20 748
- Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина 07:49 563
- Мобильное приложение для расчёта инфляции появилось в Казахстане 07:22 747
- Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile 06:48 891
- Книжный челлендж запустили в TikTok для казахстанцев 05:30 789
- Кокшетауцев заставили вернуть незаконно полученное от акимата жильё 04:55 683
- В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса 03:32 813
- В ВКО подростков поселят в гостевые семьи для изучения казахского языка 02:16 729
- Драму о бытовом и гендерном насилии сняли в Казахстане 01:37 667
- Жильцы элитного ЖК Астаны судятся с владельцем автомойки 00:40 3267
- Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре 18.04.2023 914
- 17 аулов Актюбинской области остаются без света 18.04.2023 715
- Мужчина разбился на угнанной машине в Астане 18.04.2023 957
- Казахстанские школьницы завоевали медали на олимпиаде по математике в Словении 18.04.2023 708
- На удочку автомошенника попались жители трёх регионов Казахстана 18.04.2023 748
- Взрыв в Жанаозене: беременная пострадавшая потеряла ребёнка 18.04.2023 729
- "Постоянно ищу новые подходы" - молодой учитель о том, как мотивирует школьников на обучение 18.04.2023 1400
- Замакима района арестовали по подозрению в коррупции в Шымкенте 18.04.2023 763
- Дневной стационар для детей с инвалидностью откроют в Караганде 18.04.2023 705
- Контейнеры горят на рынке в Алматы 18.04.2023 843
- Новостной портал El.kz получил серебряную кнопку YouTube 18.04.2023 826
Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий
Более 10 тысяч специалистов будут ежегодно готовить в казахстанских колледжах по целевому заказу предприятий. Об этом стало известно на совместном совещании Минпросвещения с представителями заинтересованных госорганов, отраслевых ассоциаций, руководителями предприятий строительной отрасли, местными исполнительными органами и руководителями организаций технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.
По словам вице-министра Едиля Оспана, подготовка кадров для строительной отрасли ведётся в 224 колледжах страны. В них обучается порядка 22 тысяч человек, из них 88 процентов – по государственному образовательному заказу.
"Ежегодно на строительные специальности поступают около восьми тысяч человек, трудоустраиваются 60-65 процентов выпускников. Сегодня мы предоставляем колледжам академическую самостоятельность, которая даёт возможность совместно с работодателями разрабатывать образовательные программы на основе профстандартов и требований рынка. Также начата целевая подготовка кадров по заявкам предприятий. Всего в 2022 году по заявкам предприятий принято 7 727 человек, из них 2 250 - по строительным специальностям. В целом объём целевой подготовки кадров будет ежегодно увеличиваться до 10 тысяч абитуриентов", - отметил вице-министр.
В обсуждении приняли участие представители министерств индустрии и инфраструктурного развития, труда и социальной защиты населения, Центра развития трудовых ресурсов, НПП "Атамекен", отраслевых ассоциаций и работодатели.
На совещании были подняты вопросы условий труда, повышения охвата студентов дуальным обучением и меры поддержки молодых специалистов.
-
Trend news
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 17:49 434
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 16:33 484
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 15:30 1531
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1285
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1543
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2081
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4495
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 36955
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1848
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1806
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1975
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 3880
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1972
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2051
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2717
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2279
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2311
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2332
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2316
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2249
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2020
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2338
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2304
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2658
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2625
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2280
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2541
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2501
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2916
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2211
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2212
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11539
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2398
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2471
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2313
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2741
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2775
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3692
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2853
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3088
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5924
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3848
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2468
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2653
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2565
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2291
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7086
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2205
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1956
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2587
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2671
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2795
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2427
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2777
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2765
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3136
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8598
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10151
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2615
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2483
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2670
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2482
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4655
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2504
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2575
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3323
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2707
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2385
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2621
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27952
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3788
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2787
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2804
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2379
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3100
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14386
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20296
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2829
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2718
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16498
-
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 20:21 294
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 751
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 750
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1061
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1310
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1988
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 2011
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2116
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2815
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2203
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1935
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2262
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3563
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2303
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2394
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2190
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2412
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2201
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2060
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2386
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2250
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2276
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2247
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2482
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2107
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2816
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2154
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2454
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2904
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2293
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2187
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2550
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2468
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2413
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2520
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2743
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2836
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2708
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2331
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2681
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2349
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3010
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2577
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2579
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2334
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2572
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2825
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2918
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2289
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2165
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3021
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2564
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2465
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2754
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4335
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3083
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2437
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2429
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2445
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2309
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2473
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2565
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2546
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2452
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2156
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2600
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2531
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2692
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3259
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2853
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2784
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2965
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3877
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2640
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 3001
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3195
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3392
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2956
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3995
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3849