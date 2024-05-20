Паводки в Кульсары: порядка 500 семей получают гумпомощь

В Центре гуманитарной помощи Жылыойского района в раздаче продуктов населению задействовано около 60 волонтеров, сообщает Оперативный штаб по ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам руководителя волонтерского штаба г.Кульсары Жанаргуль Шаргабаевой, на сегодня запасов продуктов в пункте более чем достаточно. На данный момент с начала ЧС в Жылыойский район было отправлено около 1 тысячи тонн гумпомощи.

"Мы раздаем продукты населению по определенному графику. Обеспечиваем всем необходимым порядка 500 семей. На сегодня имеются большие запасы муки, замороженной птицы, яиц, круп, памперсов и пастельного белья", - сказала она.

Гуманитарная помощь, куда входят непортящиеся продукты, средства гигиены и бытовая химия, поступают в Кульсары с областного центра.