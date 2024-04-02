Более 1 тонны гумпомощи для пострадавших регионов от наводнения собрали в Алматы

За три дня алматинцы собрали более 1 тонны гуманитарной помощи. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения регионов страны продолжается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Это продукты питания, предметы первой необходимости, одежда и многое другое. В оказании помощи приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь.



В работу пункта приема, открытого на базе комьюнити-центра Алмалинского района г. Алматы, привлечены более 10 крупных волонтерских организаций города (ОФ QAMQOR CHARITY, ОФ "Лига волонтеров Казахстана", ГФРМП, ЧФ Newman и др.) и более 50 волонтеров", - говорится в сообщении.

Пункт приема гуманитарной помощи продолжит работу до конца недели.