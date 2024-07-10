Более 1 млрд тенге выплатил подрядчик за невыполненный капремонт аэродрома

Главной военной прокуратурой мерами надзора возмещен ущерб государству на миллиард тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны удовлетворен иск Министерства обороны к АО "К-Дорстрой" о взыскании авансового платежа в размере 1 млрд 36 млн тенге и неустойки в сумме 31 млн тенге.

"Указанное АО обязалось произвести капитальный ремонт летного поля аэродрома "Жетыген" в Илийском районе Алматинской области, но условия договора не выполнило. В связи с длительным неисполнением состоявшегося судебного решения, Главной военной прокуратурой принят ряд мер, в органы юстиции внесен акт надзора", - говорится в сообщении.

По результатам ущерб возмещен в полном размере: должник перечислил в доход государства 1 млрд 67 млн тенге.