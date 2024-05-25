Боксёр Головкина нокаутировал "Разрушителя" в США

Казахстанский боксёр Али Ахмедов выступил на вечере бокса в Детройте (США, штат Мичиган), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ахмедов провел бой с 40-летним костариканцем Энкарнасьоном Диасом (18-4, 11 КО) по прозвищу "Разрушитель". Этот поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Ахмедова техническим нокаутом во втором раунде, перед этим его соперник побывал в нокдауне. Видео можно посмотреть ниже.

Таким образом, Али Ахмедов одержал 21-ю победу в профессиональной карьере, а Энкарнасьон Диас потерпел пятое поражение. Добавим, что победная серия казахстанца теперь составляет пять боев. Также стоит отметить, что Ахмедов входит в команду экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.