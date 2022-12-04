Богдан Лукин завоевал золото на Кубке мира по фехтованию на шпагах

Фото: instagram/kazakhstan_fencing

В Ташкенте проходит Кубок Мира по фехтованию среди юниоров по двум видам — шпага мужская и рапира женская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную федерацию по фехтованию Казахстана.

В первый день соревнований казахстанец Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль личного первенства Кубка мира по фехтованию на шпагах.

В полуфинале Богдан одолел представителя из Египта Шамеля Юсефа со счётом 15:7, а уже в финале встретился с хозяином турнира Меирханом Тимуровым из Узбекистана, обыграв его со счётом 15:12.

Фото: instagram/kazakhstan_fencing

Казахстанцы Габиден Мустафин, Георгий Тинников и София Актаева остановились в шаге от медали, проиграв в 1/8 финала.