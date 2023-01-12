"Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц

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Сенатор Мурат Бахтиярулы предлагает пересмотреть концепцию государственной ономастической работы. Соответствующий запрос он направил бывшему акиму столицы, заместителю премьер-министра Алтаю Кульгинову, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению депутата за годы независимости в Казахстане были восстановлены исторические названия населённых пунктов, озёр, рек, которые были изменены по разным причинам. В населённых пунктах, городах и посёлках именами известных людей называли улицы. Однако, как отметил сенатор, отсутствие в стране определённой концепции по наименованию улиц и переименованию населённых пунктов стало причиной появления разных мнений в комиссии по ономастике и языку при Минкультуры и спорта.

"Сейчас всё чаще встречаются случаи о переименовании именами первых секретарей бывших Компартий, председателей советов, которые руководители в своё время районами и областями в советский период, именами директоров совхозов. Конечно, мы не отрицаем заслуги секретарей и далеки от желания принизить их успехи, но если дать названия улиц всех партийных секретарей, председателей советов 75-летнего периода Советского Союза, то в Казахстане не хватит городов и улиц. Также мы наблюдаем случаи, когда их влиятельные, обеспеченные дети советских партийных работников идут на разные поступки, просят дать имя своего родителя улицам. Обращаются в акиматы на местах, ономастические комиссии и местные маслихаты. А как тогда быть с людьми, действительно заслуживающими этой чести, у кого вообще не осталось детей и богатых наследников", — сказал депутат.

Это, по его мнению, указывает на отсутствие в Казахстане определённого порядка и концепции по ономастике.

"Пришло время правительству ещё раз пересмотреть государственную ономастическую политику и проработать её в соответствии с требованиями сегодняшнего времени. Конечно, среди этих людей есть личности, которые сохранились в памяти страны не только по служебной деятельности, но и по нравственности, образованию и уму. В связи с этим со стороны правительства необходимо пересмотреть ономастическую госполитику и проработать её ещё раз", — отметил Мурат Бахтиярулы.