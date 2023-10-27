Богатое наследство ждёт акима Павлодара

Коллекция грампластинок Дома-музея Шафера ждет акима города Павлодара. На сегодня процедура передачи дела всей жизни известного казахского музыковеда, композитора подошла к логическому завершению. Наум Шафер скончался 11 октября 2022 года, при этом предварительно он написал завещание, в котором указал, что дарит 27 тысяч музыкальных пластинок, некоторые из которых в мире остались лишь в единственном экземпляре, отдаёт павлодарцам в лице местного акимата, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Наум Шафер известная личность не только в Павлодаре, но и далеко за его пределами. Многих в мире поражала и удивляла его коллекция, при этом сам музыковед всегда отмечал, что он в первую очередь композитор. Однако именно его хобби всегда бурно обсуждали. Коллекция грампластинок, которую он начал собирать, будучи еще ребенком, переросла в музей. Однако до кончины Наума Григорьевича имущество было в частных руках. Это было также поводом для споров.

"Особенность Дома-музея Шафера в том, что здесь на базе частной коллекции было открыто государственное коммунальное предприятие. Особенность этого музея в том, что работая на базе частной коллекции музей, как бы имел фонды, но они не принадлежали государству, соответственно не принадлежали этому государственному предприятию. Наум Шафер с первых дней открытия сказал, что все это оставит жителям города Павлодара. Это, конечно, была его мечта, чтобы дальше этот музей не просто существовал, а жил своей полноценной жизнью. Чтобы его фонотека, то, что он собрал, чтобы она работала на людей. Наум Григорьевич оставил завещание, согласно завещанию все имущество, которое частично хранится в Доме-музее Шафера, частично хранилось у него в квартире, на территории частной собственности, все это по завещанию оставил павлодарцам в лице акима города Павлодара", - рассказывает и.о. директора дома-музея Шафера Магзия Абенова.

Музей существует с 2001 году, и были периоды, когда пластинки хотели забрать чиновники еще при жизни Наума Шафера. Указывали на то, что содержать частную коллекцию за государственные деньги не вправе, пытались реорганизовать музей. Отбивали все эти попытки сами павлодарцы, которым в итоге композитор, как и обещал, передал в наследство дело всей жизни.

"Наум Григорьевич сам работал с этой коллекцией и мои коллеги, которые работали до меня здесь, рассказывали, что он категорически не разрешал вести конкретный подсчет. Количество основного фонда, научно-вспомогательного фонда было заявлено из уст Наума Шафера. Он говорил, что более 25 тысяч, 27 тысяч, в завещании четко и ясно прописано 27 тысяч грампластинок. Сюда входят патефонные бьющиеся пластинки, виниловые пластинки равных диаметров. Музей был открыт в 2001 году, он несколько раз менял свою форму хозяйственности и сегодня мы являемся подведомственным учреждением областного управления культуры. И надо сказать, что управление культуры с первых дней оказали большую помощь в том, чтобы разобраться во всей этой непонятной ситуации. По количеству самих пластинок, посчитать, сколько среди них патефонных, сколько виниловых, по диаметрам, еще есть и гибкие, таких более 3 тысяч в фонотеки Наума Григорьевича. Всего этого подсчет нужно было вести", - говорит Магзия Абенова.

Наум Шафер скончался 11 октября прошлого года, а завещание, как и положено по закону, вскрыли спустя полгода и после этого уже точно стало ясно, что богатая коллекция грампластинок досталась ни супруге, ни детям, а именно государству. Начали процедуру передачи, которая заняла еще почти полгода.

Вдова Наталья Капустина наняла доверенных лиц, они вместе с работниками музея приступили к точному подсчету всего, что должно перейти по наследству, поскольку при жизни коллекционер никогда точных данных не собирал и называл ориентировочное количество пластинок.

"Сложность была в то, чтобы человеческих фактор не сыграл свою роль, потому что, когда пластинки стоят, между пластинками картонная заставка и что-то написано Наумом Шафером, его рукой. Тут человеческий фактор, вдруг они подумают, что между 8 и 10 пластинкой ничего страшного, но он их разделял. Наша задача была, например, в одной ячейке 40 пластинок, мы их снимаем, их все сразу 40 нельзя поднимать, мы их снимаем и кладем с этими картонными вставками. Это его деление было. Наша задача была не только в том, чтобы сметать пыль многолетнюю, действительно это была очень пыльная и грязная работа, надо было, чтобы вот эту последовательность, ничего не подвинули. Пока доверенные лица считали, сотрудники музея рядом были, потому что они знают, как эту пластинку взять в руки, как с ней надо бережно относиться. Наум Григорьевич даже делал такие пометки "Осторожно, пластинка разбита", то есть склеена", - рассказала и.о. директора Дома-музея Шафера.

На сегодня точное количество пластинок в Доме-музее Шафера не называют, хотя эта цифра здесь уже известна, чуть больше 23 тысяч штук.

Вдова Наума Григорьевича Наталья Капустина документы подписала, и теперь осталось коллекцию принять акиму города Павлодара. Достанутся акимату, а соответственно и всем павлодарцам, редчайшие музыкальные записи казахских кюев, артистов прошлого столетия, здесь хранится более 400 пластинок из личной коллекции Исаака Дунаевского, которые были переданы его сыном в дар Науму Шаферу. При этом в музее даже не берутся подсчитывать, какое же богатство завещал жителям города композитор.

"Оценка музейного экспоната, это проблема не только пластинок музея Шафера, это касается любого музейного экспоната. Вот как можно оценить, например, документ 1937 года. Оценка вопрос очень сложный. Это проблема не только нашего музея, но и всех музеев Казахстана. В данный момент, когда мы опись вели, о том, чтобы вывести какой-то денежный эквивалент и речи не было. Конечно, они будут иметь определенную стоимость, потому что, если интернет открыть, все пластинки оцениваются, а среди них редкие и ни один коллекционер никогда не говорил, сколько стоят его пластинки и сколько у него таких пластинок, в том числе и Наум Григорьевич. В духовном плане это бесценно", - добавила Магзия Абенова.

Кстати, по наследству достались и 32 пластинки, составляющие основу всей коллекции, которые Наум Шафер хранил у себя дома. Это единственное, что он забрал с собой из Бессарабии в 40-ые годы прошлого столетия. Будучи еще мальчишкой его семью отправили в Казахстана и разрешили взять лишь самое необходимое и именно музыкальные пластинки для Наума Шафера были тем самым необходимым. С них и началась историю большой коллекции, которой в ближайшем будущем будут владеть павлодарцы.