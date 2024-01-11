Богатая наследница раздаст незнакомцам 25 миллионов евро

Богатая наследница из Австрии организовала гражданское собрание, чтобы раздать свое состояние в 25 миллионов евро. Оно будет собираться в шесть выходных дней с марта по июнь. Об этом сообщил телеканал Euronews, передаёт BaigeNews.kz.

Марлен Энгельхорн унаследовала деньги от своей семьи, которая связана с химическим гигантом BASF.

31-летняя женщина хочет, чтобы её огромное богатство было перераспределено, и уже много лет выступает за более справедливую налоговую систему в своей родной стране.

"У меня есть эти деньги, потому что они не облагаются налогами. У меня есть эти деньги, потому что правительство не выполнило свой мандат по обеспечению такого распределения богатства в обществе. Оно попадает в мои руки несоразмерно, только потому, что я живу в этом мире в этой конкретной семье под этой фамилией", — считает Марлен Энгельхорн.

В состав собрания вошли 50 граждан, выбранных случайным образом. Под руководством экспертов они решат, как и кому раздать деньги. Марлен не будет иметь никакого права голоса в этом процессе.

Она считает несправедливым, что 1% населения Австрии владеет половиной национальных богатств.