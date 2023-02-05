Боец из Казахстана вышел в финал Гран-при российской лиги

Фото: sports.kz

Казахстанский боец Магомед Кабардиев выступил в Гран-при лиги "Наше Дело", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Его соперником был россиянин Максим Дивнич, который был чемпионом лиги М-1 в легком весе. Этот бой закончился победой Кабардиева единогласным решением судей.

Таким образом, Магомед Кабардиев вышел в финал Гран-при, где встретится с победителем боя Иранца Мохаммед Хейбати и россиянина Александра Грозина .

Что касается Кабардиева, то боец из Казахстана готовится к выступлению в UFC: в настоящее время его команда работает над получением для него рабочей визы в США.