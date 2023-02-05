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Боец из Казахстана вышел в финал Гран-при российской лиги
Казахстанский боец Магомед Кабардиев выступил в Гран-при лиги "Наше Дело", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником был россиянин Максим Дивнич, который был чемпионом лиги М-1 в легком весе. Этот бой закончился победой Кабардиева единогласным решением судей.
Таким образом, Магомед Кабардиев вышел в финал Гран-при, где встретится с победителем боя Иранца Мохаммед Хейбати и россиянина Александра Грозина .
Что касается Кабардиева, то боец из Казахстана готовится к выступлению в UFC: в настоящее время его команда работает над получением для него рабочей визы в США.
"Выступления в UFC для меня — это проверка своих спортивных навыков в лучшей лиге", — говорит Магомед.
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