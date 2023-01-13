Боеприпасами незаконно торговали в магазине в Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области пресекли факт незаконного хранения и продажи боеприпасов в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили в областном центре магазин, где незаконно продавали патроны.

В качестве подозреваемых установлены мужчина и женщина.

При обыске в магазине полицейские изъяли около 2 000 патронов. Из них 990 для охотничьих ружей 16 калибра, 15 килограммов дроби и один глушитель. На складе хранились 925 патронов в 12 коробках. В доме женщины обнаружили газовый пистолет.

Факт зарегистрировали по статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. Назначена баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.