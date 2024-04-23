Boeing потерял колесо при взлёте в аэропорту Йоханнесбурга
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
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Авиаинцидент с пассажирским Boeing сняли на видео. Лайнер авиакомпании FlySafair потерял колесо при взлёте в аэропорту Йоханнесбурга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Во время взлета у лайнера отвалилась покрышка колеса. Это заметили наземные службы и сообщили пилотам.
Борт более двух часов кружил в небе, чтобы выработать топливо.
Во время аварийной посадки повредились шасси, а также взлетно-посадочная полоса. Несколько рейсов было задержано.
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