Блогеры из Италии восхищены Казахстаном
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Блогеры из Италии, посетившие Казахстан, не могут сдержать эмоции от увиденного и призывают соотечественников задуматься о поездке в республику, передаёт BaigeNews.kz.
Пара тревел-блогеров, у которых более 134 тысяч подписчиков, побывала в Туркестане и так описала увиденное:
"Эта пока еще малоизвестная туристическая страна содержит множество красот, в том числе Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, здание, расположенное в городе Туркестан на юге Казахстана. B 2002 году он стал первым казахстанским объектом, включённым в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Персидские рабочие возвели этот мавзолей высотой 39 метров, построенный из ганча (обожженных кирпичей, смешанных с раствором и глиной), и увенчали его самым большим куполом, когда-либо построенным в Центральной Азии. Вы когда-нибудь думали о посещении Казахстана? Не пропустите истории на @frekkkia, чтобы увидеть все подробности этой поездки", - сказано в посте.
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