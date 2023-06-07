Блогеры и налоги: в Казахстане в первом чтении приняли законопроект об онлайн-платформах

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Законопроект об онлайн-платформах и онлайн-рекламе одобрили в первом чтении в мажилисе. Депутат Айдос Сарым прокомментировал новшества, передаёт BaigeNews.kz.

"Те опасения, которые были о том, что все онлайн-платформы сбегут из Казахстана, прогнозы не реализовались. Наоборот, платформы приходят в Казахстан, они сотрудничают с правительством, гражданским сектором. Мы хотим эту работу продолжить. Хотим чтобы были автоматические платформы перевода контента на казахский язык, и чтобы сами онлайн-платформы могли модерировать контент на казахском языке. Это первое", - сказал депутат.

Второй момент в законопроекте связан с рекламой.

"Мы вводим понятие нативная реклама, вводим рекламу таргетированную и прочие вещи. То есть те деньги, которые туда перетекают, должны быть понятными и видными для наших налоговых органов. Мы сейчас это вводим в законодательство. А когда придёт Налоговый кодекс, все эти нормы сядут в него", - пояснил Сарым.

Он также отметил, что представительства либо официальные лица соцсетей должны находиться в Казахстане. Правила касаются платформ и соцсетей, где свыше 100 тысяч пользователей.