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pixabay.com Сегодня, 08:52
80
Сегодня, 08:52
80
Фото: pixabay.com

Блогера подозревают в краже оборудования с промышленного предприятия Караганды

Карагандинские полицейские задержали блогера, которого подозревают в краже оборудования на промышленном предприятии Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

В Железнодорожный отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что на одном из промышленных предприятий произошла кража оборудования. Неизвестные, взломав навесной замок, похитили со склада четыре электродвигателя и редуктор задвижки. Материальный ущерб устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, камера видеонаблюдения зафиксировала скрывшийся с места происшествия автомобиль марки ГАЗель.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили данное транспортное средство, находившееся во дворе частного дома Караганды. 33-летний владелец дома представился блогером и оказал воспрепятствование представителям органов внутренних дел. Полицейские изъяли автомобиль и вызвали эвакуатор для его доставки в качестве вещественного доказательства в полицию. Во время транспортировки неизвестные прокололи шины эвакуатора и тем самым воспрепятствовали законным действиям сотрудников полиции. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению данных лиц. Также принимаются меры по изъятию остальных вещественных доказательств", — говорится в сообщении.

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#кража #блогеры #Караганда
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
80
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