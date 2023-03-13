Блогера подозревают в краже оборудования с промышленного предприятия Караганды

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Карагандинские полицейские задержали блогера, которого подозревают в краже оборудования на промышленном предприятии Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

В Железнодорожный отдел полиции управления полиции Караганды поступило сообщение о том, что на одном из промышленных предприятий произошла кража оборудования. Неизвестные, взломав навесной замок, похитили со склада четыре электродвигателя и редуктор задвижки. Материальный ущерб устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, камера видеонаблюдения зафиксировала скрывшийся с места происшествия автомобиль марки ГАЗель.