Блогера осудили за неуважение к суду Атырау

В Атырау блогера Рустема Баязиева осудили за неуважение к суду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Дело по части 1 статьи 653 КоАП "Проявление неуважения к суду" рассматривал специализированный суд по административным правонарушениям Атырау.

По данным пресс-службы суда, 10 января блогер вслед за участниками процесса ворвался в зал суда. Снимая на камеру мобильного телефона, подошёл к судье и спросил: "где обезьяна?", "вы не видели обезьяну?". Отмечается, что он нарушил установленные в суде правила, не прислушиваясь к предупреждению судьи, громко выражался, проявил неуважение к суду и судье.

Суд вынес решение об административном аресте блогера сроком на пять суток. Постановление суда не вступило в законную силу.