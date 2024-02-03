Блогер решил принять ванну на пешеходном переходе в Талгаре

В социальных сетях появилось видео с необычными развлечениями блогера. На кадрах видно, как парень устанавливает ванну на пешеходном переходе в центре Талгара, затем на глазах удивлённых водителей и прохожих прямо в одежде погружается в пену и пьёт вино, передаёт BaigeNews.kz.

Скандальное видео прокомментировал начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов, отметив, что героя ролика уже разыскали и наказали. Кстати, штраф заработал не только сам "актёр", но и молодые люди, которые его снимали на камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Суровый Талгар (@surovyi_talgar)

"2 февраля, около 11 часов ночи, при патрулировании экипажем роты патрульной полиции, на одной из улиц Талгара был задержан 24-летний местный житель, который, находясь на пешеходном переходе на центральной улице создал препятствие для других участников дорожного движения. Вместе с тем, были установлены и задержаны другие участники инцидента, которые снимали это на камеру и распространяли в социальной сети. Данный факт зарегистрирован в районной полиции за создание препятствия движению, несоблюдение правил парковки и остановки транспортного средства,а также за нарушение общественного порядка, в отношении правонарушителей составлены ряд административных протоколов", — написал Бауржан Аленов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

Постановлением суда парень признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста на 15 суток за нарушение общественного порядка.