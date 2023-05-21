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Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО
В Уральске продолжается суд над блогером и юристом Асланом Утеповым, которого обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. Накануне во время судебных прений прокурор запросил ему в качестве наказания 7,5 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz.
В субботу находящийся под Утепов записал видеообращение из тюремной камеры, где он заявил, что объявляет голодовку. Видеообращение опубликовала "Уральская неделя".
"Я официально объявляю голодовку на три дня. Мною было написано заявление без какого-либо давления, собственноручно, где претензии я к администрации данного учреждения я не имею. В случае, если со мной случится какая-либо беда после голодовки, прошу обвинять следующих лиц: первое, прокурора ЗКО города Уральска Сатпаева Азамата, который незаконно подписывал ходатайство. Следующей у нас будет Семлиди Анастасия прокурор. Карпов Николай 1976 года рождения и судья. Минюст. Это у нас апелляционный суд, который незаконно санкционировал продолжение моего ареста", — заявил Утепов на видео.
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Напомним, по версии следствия, Утепов предложил местной предпринимательнице помощь в получении участка земли в аренду для открытия овощной лавки. Женщина отдала ему 800 тысяч тенге, которые, по словам прокурора, блогер использовал для личных целей.
При этом сказал потерпевшей, что передаст их должностным лицам в акимате. Уже в мае женщина получила участок. По словам прокурора, в мае Утепов получил согласование на функционирование временных торговых павильонов в отделе сельского хозяйства и предпринимательства и тем самым убедил её, что на земельном участке разрешается реализация овощей.
По заявлению надзорного органа, Утепов попросил у предпринимателя ещё 300 тысяч тенге за продление аренды. 30 декабря при получении денег Утепова задержали. Ему инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Сторона защиты считает, что уголовное дело против активиста — это сведения с ним счетов за его борьбу против незаконной продажи трамадола.
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