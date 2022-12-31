В Уральске под Новый год арестовали блогера

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В Уральске арестовали блогера Аслана Утепова. Сам задержанный уверен — всё дело в его общественной деятельности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

31 декабря следственный суд Уральска рассмотрел ходатайство прокурора о мере пресечения в отношении задержанного Аслана Утепова в виде содержания под стражей. Расследование начато Антикоррупционной службой ЗКО.

"По версии следствия, Утепов предложил местной предпринимательнице помощь в получении участка земли в аренду для открытия овощной лавки. Женщина отдала ему 800 тысяч тенге, которые, по словам прокурора, блогер использовал для личных целей. При этом сказал потерпевшей, что передаст их должностным лицам в акимате. Уже в мае женщина получила участок. По словам прокурора, в мае Утепов получил согласование на функционирование временных торговых павильонов в отделе сельского хозяйства и предпринимательства и тем самым убедил её, что на земельном участке разрешается реализация овощей", — пишет портал.

По заявлению надзорного органа, Утепов попросил у предпринимателя ещё 300 тысяч тенге за продление аренды. 30 декабря при получении денег Утепова задержали. Ему инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Утепов и его адвокат сразу ходатайствовали об отводе судьи Нурлана Губашева. Они объяснили это тем, что Утепов делал критическую публикацию о работе Губашева, а значит судья может быть не беспристрастен. Суд отправился в совещательную комнату, после чего вынес решение о том, что судья останется прежним.

Прокурор ходатайствовал о нахождении Утепова под стражей в течение двух месяцев, на период расследования. По его словам, подозреваемый может скрыться. Также супруга Утепова просила потерпевшую забрать заявление, что считается оказанием давления.

Сам Утепов просил оставить его на свободе.

"Я общественно не опасный гражданин. Меня знает весь Казахстан, весь город. О том, что якобы супруга давила, не было такого. Они друг друга знают, она просто просила забрать заявление. Я медийное лицо, я ни от кого никогда не скрываюсь. У меня трое несовершеннолетних детей... Я боюсь, что за эти два месяца может случится что угодно. Меня могут убить даже там. Были попытки. Я боюсь, что может случиться что-то непоправимое. И тогда весь Казахстан этого не просит вам", — обратился Утепов.

Судья спросил, были ли реальные факты покушения на жизнь. Утепов ответил, что он писал заявление в полицию и они были официально зарегистрированы.

Адвокат Утепова Шагатаев заявил, что задержание его подзащитного он расценивает как провокацию.

"Мы считаем, что это расправа прокуратуры над Утеповым. Я прошу вас, находясь в совещательной комнате, ознакомиться с Instagram-страницей. Он много месяцев борется с "королём трамадола". Благодаря усилиям Утепова вскоре трамадол будет включён в список сильнодействующих веществ. Утепов излагал свои мысли о сотрудниках, которые, по его мнению, помогают Карпову. И вашу фамилию озвучивал. Эти публикации послужили тому, что за этим лицом пошло незаконное уголовное преследование", — сказал адвокат.

По словам защитника, на самом деле предпринимательница обратилась к Утепову, как к юридическому консультанту, и передала деньги за его работу.

Между тем суд принял решение оставить Утепова под стражей на два месяца.