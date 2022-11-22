open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области
акимат Туркестанской области Сегодня, 00:19
132
Сегодня, 00:19
132
Фото: акимат Туркестанской области

Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области

В день выборов президента Казахстана, 20 ноября, в Туркестанской области местная жительница родила близнецов. Малышам родители дали имена Касым и Жомарт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.
 
Близнецы появились на свет в Тюлькубасской центральной районной больнице. 31-летней женщине была успешно проведена экстренная операция. Она родила двух мальчиков весом 3500 и 2700 граммов.
 
Коллектив больницы и акимат района поздравили маму малышей и вручили подарки. Состояние близнецов и их мамы хорошее.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#близнецы #Туркестанская область #имена #выборы
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:19
132
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх