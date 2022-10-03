Близ Петропавловска начались съёмки военной драмы

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Близ Петропавловска начались съёмки полуторачасового художественного фильма "Қара қыз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Автор сценария и режиссёр картины - известный казахстанский кинодраматург Талгат Теменов.

Фильм "Қара қыз" о событиях Великой Отечественной войны. Основные съёмки пройдут в лесах близ Петропавловска.

"Сложная история казахского народа в тылу во время войны и на войне. Как наши деды воевали. Как два любящих сердца, которые любили друг друга в тылу, в мирное время, встречаются на войне на поле боя", — рассказывает ассистент режиссёра Жомарт Зейнабил о деталях фильма.

Одну из главных ролей играет Ерлан Кулмурзин.

"Моего героя зовут Аскарбек, простой сельский парень, в годы войны его призывают на фронт, где он отважно сражается. В этом фильме много тяжёлых сцен, не буду пока раскрывать всех секретов, чтобы зрителям было интересно смотреть", — рассказывает актёр.

Премьера картины запланирована на весну следующего года.





