Благотворительную помощь на 4,3 млрд тенге окажет фонд "Қазақстан халқына" Актюбинской области

Фонд "Қазақстан халқына" окажет благотворительную помощь Актюбинской области. Под председательством акима региона Асхата Шахарова состоялась встреча заместителя председателя правления фонда Ляззат Чингисбаевой с депутатами, представителями общественных объединений и госструктур, передаёт BaigeNews.kz.

"Фонд "Қазақстан халқына", созданный по поручению главы государства, на протяжении двух лет реализует благотворительные проекты в социальной и сферах здравоохранения, образования, спорта и других. Важна роль организации в поддержке пострадавших при ЧС. В нашей области по линии фонда активно реализуется несколько проектов. Несмотря на недолгий срок, сделано уже немало. Радует, что многие наши предложения были услышаны и внедрены. Мы продолжим работать с фондом", - сказал Асхат Шахаров.

Ляззат Чингисбаева рассказала о программах и проектах фонда. По её словам, сейчас в нём аккумулировано 156,9 миллиарда тенге. На сегодня профинансировано больше 40 проектов на общую сумму 146,5 миллиарда тенге.

"В прошлом году из средств фонда Актюбинской области оказана помощь на 4,3 миллиарда тенге. В этом году на реализацию проектов в вашем регионе предусмотрена такая же сумма. В фонде работают около 40 человек, естественно, они не могут охватить все регионы, поэтому мы сотрудничаем с НПО", - заметила она.

Из средств фонда на лекарственное обеспечение 10 пациентов было затрачено 1,5 миллиарда тенге. На лечение четырёх человек в России и Турции направлено 58,6 миллиона тенге. Четыре ребёнка с патологиями кровеносной системы получили лечение на средства фонда. Для перинатального центра Актобе закуплены диагностические линзы и офтальмологические шлемы на сумму четыре миллиона тенге.

В планах - снабжение Центра охраны матери и ребёнка оборудованием на 159 миллионов тенге для развития детской нейрохирургии. Также рассматривается возможность создания передвижного медпункта для проведения скринингов по выявлению онкозаболеваний.

Фонд оказывает помощь и в социальной сфере. Два жителя области получили инновационные протезы общей стоимостью 34,5 миллиона тенге. Для детей с аутизмом и другими заболеваниями будет построен центр реабилитации. В стране открыто восемь таких центров - в Шымкенте, Павлодаре, Талдыкоргане и Усть-Каменогорске.

Руководители управлений и департаментов озвучили свои предложения о сотрудничестве.